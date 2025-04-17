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17 апреля, 07:57

«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Тай Эмберсон, Макс Джонс и Кори Перри.

«Эдмонтон» набрал 101 очко в 82 матчах и занял 6-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» — последний (52 очка в 82 играх).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Эмберсон — 2 (Макдэвид, Дж. Скиннер), 8:20 — 0:1. Джонс — 1 (Хенрик, Эмберсон), 30:17 — 0:2. Перри — 19 (п.в., Капанен), 57:23 — 0:3.

Вратари: Георгиев (56:14 — 57:23) — С. Скиннер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 18 (6+6+6) — 28 (8+9+11).

Наши: Гущин (13.59/1/-1), Коваленко (15.19/0/-1) — Подколзин (10.51/2/0).

17 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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