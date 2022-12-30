Голевая передача Проворова в овертайме помогла «Филадельфии» победить «Сан-Хосе»

«Филадельфия» обыграла «Сан-Хосе» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у гостей забросили Трэвис Конекны, Оуэн Типпетт и Скотт Лотон. У хозяев сделал дубль Томаш Гертл, еще одна шайба на счету Кевина Лабанка.

Автором победного гола в овертайме стал защитник «Филадельфии» Энтони Деанджело с передачи россиянина Ивана Проворова.

«Филадельфия» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 31 очком в 36 матчах. «Сан-Хосе» идет на 14-й строчке Запада с 29 очками в 37 встречах.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Гертл — 12 (Карлссон, Лабанк), 9:38 — 1:0. Конекны — 16 (Деанджело), 10:25 — 1:1. Гертл — 13 (бол., Майер, Кутюр), 28:29 — 2:1. Лабанк — 9 (Гертл, Карлссон), 40:52 — 3:1. Типпетт — 11 (ван Римсдайк, Силер), 45:57 — 3:2. Лотон — 8 (Конекны, Деанджело), 57:55 — 3:3. Деанджело — 7 (Проворов, Типпетт), 61:10 — 3:4.

Вратари: Кяхкенен — Эрссон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 28 (12+11+5+0) — 26 (9+10+6+1).

Наши: Барабанов (21.07/2/-1), Свечников (11.52/2/0) — Проворов (23.35/0/0).

30 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 17562 зрителя.