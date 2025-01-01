«Сан-Хосе» и «Филадельфия» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ 1 января

Матч «Сан-Хосе» — «Филадельфия» в регулярном чемпионате НХЛ пройдет в ночь на среду, 1 января. Игра на арене «Эс-си-пи центра» в Сан-Хосе (США) начнется в 4.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» (например, в этой группе).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Сан-Хосе» — «Филадельфия» можно в нашем матч-центре.

«Сан-Хосе» в этом сезоне НХЛ-2024/25 провел 39 игр и набрал 28 очков, у «Филадельфии» — 37 матчей и 36 очков.

В воскресенье «Шаркс» уступили «Калгари» (1:3) и продлили серию без побед до семи матчей. «Флайерз» в понедельник проиграли «Лос-Анджелесу» (4:5).