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НХЛ

Сегодня, 09:15

«Сан-Хосе» проиграл «Флориде», Гущин набрал очко после вызова из АХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сан-Хосе» дома проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

Голы за «Шаркс» забили Майк Хоффман, Томаш Гертл и Люк Канин. Российский нападающий клуба Даниил Гущин отдал результативную передачу и набрал очко в первом матче сезона НХЛ. Также за «Сан-Хосе» два асисста сделал Микаэль Гранлунд.

У «Пантерз» отличились Райан Ломберг, Сэм Райнхарт, Картер Верхаг, Кевин Стенлунд и Александр Барков. Мэттью Ткачак набрал 2 (0+2) очка.

«Сан-Хосе» проиграл третий матч подряд и занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице «Запада» (5 очков). «Флорида» находится на третьей строчке «Востока», набрав 21 очко в 15 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Флорида» — 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Голы: Ломберг — 2, 12:34 — 0:1. Хоффман — 1 (Смит, Рутта), 15:58 — 1:1. Райнхарт — 12 (бол., Экман-Ларссон, Ткачак), 32:09 — 1:2. Гертл — 3 (бол., Зеттерлунд, Гранлунд), 46:11 — 2:2. Канин — 3 (Гущин, Гранлунд), 47:21 — 3:2. Верхэге — 7 (бол., Ткачак, Барков), 50:06 — 3:3. Стенлунд — 4 (Балинскис, Лоренц), 51:09 — 3:4. Барков — 6 (п.в., Верхэге, Райнхарт), 57:47 — 3:5.

Вратари: Блэквуд — Столарз.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (9+7+6) — 32 (7+9+16).

Наши: Гущин (16.21/2/0), Охотюк (18.43/0/0) — Куликов (23.12/2/+1).

15 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

Источник: Таблица НХЛ
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Флорида Пантерз
Даниил Гущин
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