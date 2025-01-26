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Сегодня, 08:39

«Флорида» на выезде разгромила «Сан-Хосе»

Алина Савинова
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«Флорида» одержала крупную победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Российский голкипер «Шаркс» Александр Георгиев был заменен во втором периоде после четвертой пропущенной шайбы. Вместо него в ворота встал еще один россиянин Ярослав Аскаров, который сделал 13 сэйвов.

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак отметился голом и двумя результативными передачами в этом матче. По два очка набрали Александр Барков (0+2), Энтони-Джон Грир (1+1) и Аарон Экблад (1+1).

У «Флориды» 61 очко после 50 игр и пятая строчка на «Востоке». «Сан-Хосе» (34 балла в 52 матчах) замыкает турнирную таблицу «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Флорида» — 2:7 (2:3, 0:4, 0:0)

Голы: Шмидт — 4, 5:47 — 0:1. Сиси — 4 (Уолман), 6:50 — 1:1. Смит — 8 (Ферраро, Зеттерлунд), 7:22 — 2:1. Беннетт — 15 (Грир, Миккола), 14:27 — 2:2. Экблад — 3 (Ткачак), 17:08 — 2:3. Грир — 5 (Носек), 23:01 — 2:4. Ткачак — 15 (бол., Барков, Экблад), 25:35 — 2:5. Й. Боквист — 12 (Лунделл, Верхэге), 33:07 — 2:6. Райнхарт — 29 (Ткачак, Барков), 36:25 — 2:7.

Вратари: Георгиев (Аскаров, 23:01) — Бобровский.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (10+9+5) — 31 (13+11+7).

Наши: Коваленко (15.21/1/-2) — Куликов (21.30/0/0).

26 января. Сан-Хосе. SAP Center.

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