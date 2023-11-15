«Сан-Хосе» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» в ночь со вторника на среду, 15 ноября. Игра пройдет на стадионе SAP Center в Сан-Хосе. Начало — 06.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Сан-Хосе» — «Флорида» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Флориды» — матч завершился со счетом 3:1. Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 15 ноября можно по ссылке на сайте «СЭ».

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