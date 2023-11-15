Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:00

«Сан-Хосе» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» — «Флорида» начнется в 06.30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты &amp;quot;Флориды&amp;quot;.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Сан-Хосе» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» в ночь со вторника на среду, 15 ноября. Игра пройдет на стадионе SAP Center в Сан-Хосе. Начало — 06.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Сан-Хосе» — «Флорида» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Флориды» — матч завершился со счетом 3:1.

Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 15 ноября можно по ссылке на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
«С детства люблю силовые приемы и драки». Интервью российского защитника, остановившего Макдэвида
Валиева и ажиотаж. Мысли по итогам «Гран-при» в Казани
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

«Вашингтон» победил «Вегас». Овечкин не набрал очков