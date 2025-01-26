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Сегодня, 10:57

«Сан-Хосе» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

Алина Савинова
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«Флорида» на выезде разгромила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Флорида Пантерз
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