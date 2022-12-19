Дубль Линдхольма за 19 секунд принес «Калгари» победу над «Сан-Хосе»

«Калгари» в гостях обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Флэймз» шайбы на счету Тайлера Тоффоли, Милана Лучича, Элиаса Линдхольма (дубль за 19 секунд) и Диллона Дюбе. У «Шаркс» забивали Тимо Майер и Томас Хертл.

«Калгари» с 34 очками занимает 9-е место на «Западе». «Сан-Хосе» — 13-е с 26 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Калгари» — 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Голы: Тоффоли — 11, 7:13 — 0:1. Майер — 16 (бол., Карлссон, Гертл), 11:11 — 1:1. Лучич — 1 (Линдхольм, Льюис), 26:01 — 1:2. Линдхольм — 11 (бол., Юбердо, Кадри), 40:16 — 1:3. Линдхольм — 12 (Андерссон, Хэнифин), 40:35 — 1:4. Дюбе — 6 (Кадри, Тоффоли), 42:10 — 1:5. Гертл — 11 (бол., Кутюр, Карлссон), 47:56 — 2:5.

Вратари: Кяхкенен — Маркстрем.

Штраф: 13 — 21.

Броски: 26 (3+13+10) — 25 (10+7+8).

Наши: Барабанов (19.15/1/-2), Свечников (13.38/2/-1) — Задоров (20.49/1/0).

19 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.