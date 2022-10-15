Гол Евгения Свечникова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Каролиной»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» со счетом 2:1. На гол Евгения Свечникова гости ответили точными бросками Мартина Нечаса, которому ассистировал Андрей Свечников, и Себастьяна Ахо. У «Каролины» две победы подряд, «Сан-Хосе» потерпел второе поражение кряду. НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Каролина» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Голы: Свечников — 1 (Мегна, Карлссон), 17:48 — 1:0. Нечас — 2 (Свечников), 39:37 — 1:1. Ахо — 1 (Пеши, Терявяйнен), 58:02 — 1:2. Вратари: Раймер — Раанта. Штраф: 11 — 13. Броски: 19 (7+4+8) — 35 (8+17+10). Наши: Е.Свечников (5.59/1/+1) — А.Свечников (16.43/3/0). 15 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 17562 зрителя.