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НХЛ

Сегодня, 08:10

Гол Евгения Свечникова не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Каролиной»

Сергей Разин
корреспондент
15 октября. «Сан-Хосе» — «Каролина» — 1:2.
Фото USA Today Sports

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» со счетом 2:1.

На гол Евгения Свечникова гости ответили точными бросками Мартина Нечаса, которому ассистировал Андрей Свечников, и Себастьяна Ахо.

У «Каролины» две победы подряд, «Сан-Хосе» потерпел второе поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Каролина» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Свечников — 1 (Мегна, Карлссон), 17:48 — 1:0. Нечас — 2 (Свечников), 39:37 — 1:1. Ахо — 1 (Пеши, Терявяйнен), 58:02 — 1:2.

Вратари: Раймер — Раанта.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 19 (7+4+8) — 35 (8+17+10).

Наши: Е.Свечников (5.59/1/+1) — А.Свечников (16.43/3/0).

15 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 17562 зрителя.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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