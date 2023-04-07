«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», Георгиев отразил 21 бросок

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:2.

В составе «Эвеланш» 4 (3+1) очка набрал Микко Рантанен, 3 (1+2) очка у Натана Маккиннона, дубль оформил Бен Майерс, вратарь Александр Георгиев отразил 21 бросок из 23. У «Шаркс» шайбы на счету Эрика Карлссона и Стива Лоренца.

После этого матча «Колорадо» со 100 очками занимает третье место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 60 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 2:6 (1:1, 1:4, 0:1)

Голы: Карлссон — 23 (Лабанк, Петерсон), 15:43 — 1:0. Рантанен — 50 (Маккиннон, Жирар), 16:45 — 1:1. Рантанен — 51 (Родригес, Маккиннон), 22:32 — 1:2. Маккиннон — 37 (Жирар, Рантанен), 27:19 — 1:3. Рантанен — 52 (Маккиннон, Тэйвз), 28:06 — 1:4. Лоренц — 9 (Карлссон, Макдональд), 28:41 — 2:4. Майерс — 2 (Нието), 35:08 — 2:5. Майерс — 3 (Ньюхук, Нието), 43:12 — 2:6.

Вратари: Кяхкенен (Раймер, 28:06) — Георгиев.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 23 (6+8+9) — 31 (7+15+9).

Наши: Свечников (10.34/1/-1) — Ничушкин (18.27/2/-2).

7 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 12772 зрителя.