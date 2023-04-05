«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» и вышел в плей-офф НХЛ

«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев отличился дублем Кевин Лабанк, еще один гол на счету Джейкоба Петерсона. У гостей забросили Джек Джонсон, Эван Родригес и Натан Маккиннон. В овертайме Маккиннон оформил дубль и принес своей команде победу.

Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

Благодаря победе «Колорадо» гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ. Команда занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 98 очками в 76 матчах. «Эвеланш» являются действующими обладателями Кубка Стэнли.

«Сан-Хосе» идет на 14-й строчке Запада с 60 очками в 77 играх, команда прервала свою серию из трех побед подряд.

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«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Дж. Джонсон — 2 (Байрам, Мальгин), 4:29 — 0:1. Родригес — 15 (Маккиннон, Рантанен), 6:24 — 0:2. Лабанк — 14 (Кутюр, Карлссон), 32:55 — 1:2. Маккиннон — 35 (Рантанен, Тэйвз), 37:54 — 1:3. Петерсон — 2 (бол., Гущин, Кутюр), 45:50 — 2:3. Лабанк — 15 (Грегор, Макдональд), 47:11 — 3:3. Маккиннон — 36 (Тэйвз), 63:13 — 3:4.

Вратари: Кяхкенен — Георгиев.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (7+11+9+4) — 42 (13+19+8+2).

Наши: Гущин (15.15/4/-1), Свечников (11.39/1/0) — Ничушкин (22.52/6/+2).

5 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.