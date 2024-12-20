«Колорадо» на выезде победил «Сан-Хосе», Ничушкин забил гол

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:2.

В составе «Эвеланш» отличились Валерий Ничушкин, Микко Рантанен и Джоэл Кивиранта, который оформил дубль. У «Шаркс» шайбы забросили Карл Грундстрем и Уилльям Эклунд.

Вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 27 бросков из 31. Это первый матч 28-летнего россиянина против «Колорадо» после обмена 9 декабря из «Эвеланш».

После этого матча «Колорадо» с 38 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 27 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Колорадо» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

Голы: Ничушкин — 9 (бол., Макар, Маккиннон), 3:40 — 0:1. Грундстрем — 1 (Рутта, Канин), 24:26 — 1:1. Эклунд — 6 (Сиси, Канин), 29:29 — 2:1. Рантанен — 19 (бол., Маккиннон, Макар), 48:26 — 2:2. Кивиранта — 6 (О`Коннор), 53:06 — 2:3. Кивиранта — 7 (Лехконен, Миттельштадт), 55:58 — 2:4.

Вратари: Георгиев — Блэквуд.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 34 (10+11+13) — 31 (12+8+11).

Наши: Коваленко (13.57/0/-2), Мухамадуллин (14.14/1/-1) — Ничушкин (23.14/5/0).

20 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 12517 зрителей.