«Сан-Хосе» выиграл у «Колорадо» в овертайме, у Аскарова 36 сэйвов

«Сан-Хосе» победил «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

За «Шаркс» в основное время забили Маклин Селебрини и Филипп Курашев, за «Эвеланш» — Мартин Нечас и Нэйтан Маккиннон. Победную шайбу на 2-й минуте овертайме забросил Курашев.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин записал на свой счет результативную передачу. В сезоне-2025/26 у 30-летнего игрока 9 (5+4) очков в 13 матчах.

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров сделал 36 сэйвов. В сезоне у 23-летнего голкипера средний коэффициент надежности составляет 3,43, а процент отраженных бросков — 88,8.

«Колорадо» (19 очков после 13 матчей) лидирует в таблице Западной конференции, «Сан-Хосе» (10 очков после 12 матчей) идет на 13-м месте.