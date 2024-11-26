«Сан-Хосе» дома победил «Лос-Анджелес», Аскаров сделал голевой пас

«Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

За хозяев шайбы забросили Нико Штурм, Фабиан Зеттерлунд, Тимоти Лильегрен, Александер Веннберг, Люк Кунин и оформивший дубль Маклин Селебрини.

Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 22 из 24 бросков по своим воротам, а также отдал голевую передачу на 2-й минуте 1-го периода.

Авторами голов «Кингз» стали Брандт Кларк и Анже Копитар.

«Сан-Хосе» набрал 19 очков и расположился на 14-й строчке Западной конференции, «Лос-Анджелес» идет 6-м с 25 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 7:2 (1:0, 1:2, 5:0)

Голы: Штурм — 4 (Ферраро, Аскаров), 1:47 — 1:0. Кларк — 3 (Кемпе, Копитар), 22:32 — 1:1. Копитар — 6 (Кемпе, Фогеле), 28:58 — 1:2. Зеттерлунд — 9 (Эклунд, Селебрини), 33:59 — 2:2. Селебрини — 5 (Тран, Рутта), 41:03 — 3:2. Лильегрен — 2 (У. Смит), 42:14 — 4:2. Селебрини — 6 (бол., Эклунд, У. Смит), 43:43 — 5:2. Веннберг — 6 (бол., Уолман), 50:46 — 6:2. Канин — 5, 58:39 — 7:2.

Вратари: Аскаров — Риттих.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 21 (6+5+10) — 24 (6+13+5).

Наши: — - Гавриков (27.19/1/-3).

26 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.