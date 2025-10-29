Видео
29 октября, 08:41

«Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе», Аскаров отразил 10 бросков

Сергей Ярошенко

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Кингз» по шайбе забросили Кори Перри, Джефф Мэлотт, Дрю Даути и Брендт Кларк. Голы «Шаркс» на счету Уильяма Смита, Филиппа Курашева и Александра Веннберга.

Российский голкипер хозяев Ярослав Аскаров отразил 10 из 14 бросков по воротам.

«Лос-Анджелес» набрал 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сан-Хосе» с 6 очками — на 15-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
7

  • Андрей Андрей

    С таким вратарем Акулам только светит первое место за драфт. Я удивлялся,что его взяли в НХЛ. И таких там полно,спасибо Гарику,уже никто не знает названия всех команд в НХЛ,пора их сокращать.

    29.10.2025

  • Андрей Андрей

    Кори это дьявол хоккея.

    29.10.2025

  • Андрей Андрей

    но-но,ты поосторожней с Сочи,ему до Сочи...

    29.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Даже не знаю, в какой команде КХЛ Аскаров стал бы сейчас основным вратарём. Разве что в Сочи...

    29.10.2025

  • андр

    Аскаров - дырка. Это давно ясно.

    29.10.2025

  • Алексей Х

    Броски 14-40! А счет 4-3... Не лучший матч Аскарова. Жаль, акулы скамбэчили с 0-3 и заслуживали очков в этом матче.. Но..

    29.10.2025

  • bvp

    Кори и Перри затащат ЛА в финал КС.

    29.10.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Лос-Анджелес Кингз
    ХК Сан-Хосе Шаркс
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя