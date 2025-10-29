«Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе», Аскаров отразил 10 бросков

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. У «Кингз» по шайбе забросили Кори Перри, Джефф Мэлотт, Дрю Даути и Брендт Кларк. Голы «Шаркс» на счету Уильяма Смита, Филиппа Курашева и Александра Веннберга. Российский голкипер хозяев Ярослав Аскаров отразил 10 из 14 бросков по воротам. «Лос-Анджелес» набрал 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сан-Хосе» с 6 очками — на 15-й строчке «Запада». НХЛ. Регулярный чемпионат

29 октября, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе) Сан-Хосе Лос-Анджелес

Андрей Андрей С таким вратарем Акулам только светит первое место за драфт. Я удивлялся,что его взяли в НХЛ. И таких там полно,спасибо Гарику,уже никто не знает названия всех команд в НХЛ,пора их сокращать. 29.10.2025

Андрей Андрей Кори это дьявол хоккея. 29.10.2025

Андрей Андрей но-но,ты поосторожней с Сочи,ему до Сочи... 29.10.2025

Adiоs Amigos R Даже не знаю, в какой команде КХЛ Аскаров стал бы сейчас основным вратарём. Разве что в Сочи... 29.10.2025

андр Аскаров - дырка. Это давно ясно. 29.10.2025

Алексей Х Броски 14-40! А счет 4-3... Не лучший матч Аскарова. Жаль, акулы скамбэчили с 0-3 и заслуживали очков в этом матче.. Но.. 29.10.2025