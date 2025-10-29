«Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе», Аскаров отразил 10 бросков

29 октября, 08:41
«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У «Кингз» по шайбе забросили Кори Перри, Джефф Мэлотт, Дрю Даути и Брендт Кларк. Голы «Шаркс» на счету Уильяма Смита, Филиппа Курашева и Александра Веннберга.
Российский голкипер хозяев Ярослав Аскаров отразил 10 из 14 бросков по воротам.
«Лос-Анджелес» набрал 13 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сан-Хосе» с 6 очками — на 15-й строчке «Запада».
Андрей Андрей
С таким вратарем Акулам только светит первое место за драфт. Я удивлялся,что его взяли в НХЛ. И таких там полно,спасибо Гарику,уже никто не знает названия всех команд в НХЛ,пора их сокращать.
29.10.2025
Андрей Андрей
Кори это дьявол хоккея.
29.10.2025
Андрей Андрей
но-но,ты поосторожней с Сочи,ему до Сочи...
29.10.2025
Adiоs Amigos R
Даже не знаю, в какой команде КХЛ Аскаров стал бы сейчас основным вратарём. Разве что в Сочи...
29.10.2025
андр
Аскаров - дырка. Это давно ясно.
29.10.2025
Алексей Х
Броски 14-40! А счет 4-3... Не лучший матч Аскарова. Жаль, акулы скамбэчили с 0-3 и заслуживали очков в этом матче.. Но..
29.10.2025
bvp
Кори и Перри затащат ЛА в финал КС.
29.10.2025