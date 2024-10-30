«Сан-Хосе» обыграл «Лос-Анджелес» и одержал вторую победу в сезоне

«Сан-Хосе» на домашнем льду победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Три очка (1+2) набрал защитник «Шаркс» Джейк Уолман. Еще по одной шайбе забросили Фабиан Зеттерлунд, Тайлер Тоффоли и Уилльям Эклунд.

У гостей отличились Акил Томас и Алекс Лафферье.

«Сан-Хосе» (6 очков) одержал вторую победу в сезоне и остается на последнем, 16-м месте в Западной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» (12) идет пятым на «Западе».

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«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Голы: Уолман — 1 (Штурм, Грундстрем), 22:20 — 1:0. Томас — 1 (Кларк, Мур), 23:18 — 1:1. Зеттерлунд — 6 (Веннберг, Уолман), 46:25 — 2:1. Лафферье — 5 (Фогеле), 48:52 — 2:2. Тоффоли — 6 (Уолман), 51:02 — 3:2. Эклунд — 2 (п.в., Канин, Ферраро), 59:22 — 4:2.

Вратари: Ванечек — Риттих (58:13 — 59:22).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 21 (8+5+8) — 28 (8+18+2).

Наши: Гущин (11.17/1/0) — Гавриков (20.13/1/-2).

30 октября. Сан-Хосе. SAP Center.