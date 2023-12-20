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НХЛ

Сегодня, 09:03

«Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» на выезде победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Кингз» голы забили Анже Копитар, Тревор Мур, Алекс Лафферье и Тревор Льюис.

У «Шаркс» отличился Джейкоб Макдональд. Российские игроки команды Александр Барабанов и Никита Охотюк результатинвыми действиями не отметились.

«Лос-Анджелес» набрал 40 очков в 28 матчах и занимает третье место на «Западе». «Сан-Хосе» находится на последнем, 16-м месте (21 очко в 32 играх).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Копитар — 13 (бол., Калиев, Фиала), 17:48 — 0:1. Мур — 15 (Фиала, Дано), 24:07 — 0:2. Лафферье — 4 (Спенс, Копитар), 25:17 — 0:3. Льюис — 4 (мен., п.в., Лизотт), 58:12 — 0:4. Макдональд — 5 (Лабанк, Задина), 58:40 — 1:4.

Вратари: Кяхкенен (57:13 — 58:12) — Риттих.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 15 (5+4+6) — 37 (12+11+14).

Наши: Барабанов (17.13/2/-1), Охотюк (17.17/1/0) — -.

20 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.

ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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