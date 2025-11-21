«Сан-Хосе» выиграл у «Лос-Анджелеса» в серии буллитов, Аскаров сделал 31 сэйв

Сегодня, 08:47
«Сан-Хосе» победил «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.
У хозяев в основное время забили Адам Годетт, Тай Делландреа и Филипп Курашев. Российский защитник Дмитрий Орлов сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 у 34-летнего Орлова 12 (0+12) очков в 21 матче.
Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 31 бросок в створ из 34.
У гостей отличились Джоэль Армиа, Анже Копитар и Адриан Кемпе.
Победный буллит реализовал Курашев.
«Сан-Хосе» (23 очка после 21 игры) занимает 11-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» (25 очков после 21 матча) идет на шестом месте в Западной конференции.
Sn0w
Хм, может Аскаров нашел свою команду и выйдет на проектные мощности? Топовых вратарей у нас хватает, но ни одного приличного праворукого не помню в принципе.
21.11.2025