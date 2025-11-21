Видео
Сегодня, 08:47

«Сан-Хосе» выиграл у «Лос-Анджелеса» в серии буллитов, Аскаров сделал 31 сэйв

Павел Лопатко

«Сан-Хосе» победил «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

У хозяев в основное время забили Адам Годетт, Тай Делландреа и Филипп Курашев. Российский защитник Дмитрий Орлов сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 у 34-летнего Орлова 12 (0+12) очков в 21 матче.

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 31 бросок в створ из 34.

У гостей отличились Джоэль Армиа, Анже Копитар и Адриан Кемпе.

Победный буллит реализовал Курашев.

«Сан-Хосе» (23 очка после 21 игры) занимает 11-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» (25 очков после 21 матча) идет на шестом месте в Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 ноября, 06:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
1

    Хм, может Аскаров нашел свою команду и выйдет на проектные мощности? Топовых вратарей у нас хватает, но ни одного приличного праворукого не помню в принципе.

