Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:06

Шайба Костина не помогла «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес»

Telegram Дзен

«Лос-Анджелес» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Победный гол оформил форвард «Кингз» Экил Томас.

Российский нападающий «Шаркс» забросил единственную шайбу своей команды.

«Лос-Анджелес» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 91 очко в 76 матчах. «Сан-Хосе» идет 16-м с 42 очками в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Кемпе — 25, 10:55 — 0:1. Томас — 1 (Спенс, Дюбуа), 11:13 — 0:2. Костин — 8 (Гранлунд, Эклунд), 58:08 — 1:2.

Вратари: Блэквуд (57:37 — 58:08, 58:38) — Риттих (42:50 — 43:05, 54:27 — 54:51).

Штраф: 15 — 13.

Броски: 16 (8+5+3) — 27 (12+4+11).

Наши: Костин (17.06/2/0) — Гавриков (21.15/2/0).

5 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 12266 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Сан-Хосе Шаркс
Обсудить
Читайте также
Медведев ответил Винер по поводу своего желания сыграть на Олимпиаде
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу» в матче НХЛ
Военные РФ выкопали в зоне СВО бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн
Ученик Емельяненко отстоял честь тренера. Что произошло в бою Валентин Молдавский - Анте Делия, закончившимся за две минуты
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве
Популярное видео
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маккиннон стал третьим игрок в XXI веке, набравшим 130 очков за сезон

НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», «Тампа» победила «Монреаль». Результаты и видео голов 5 апреля