0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:15

«Миннесота» в первой игре без Капризова обыграла «Сан-Хосе», Барабанов отметился передачей

Руслан Минаев
Александр Барабанов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Миннесота» на выезде обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Уайлд» отметились Джаред Спаржен, Фредерик Гордо, Маркус Йоханссон, Матс Цуккарелло и Мэттью Болди.

У «Шаркс» шайбы забросили Логан Кутюр и Томаш Гертл.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов из-за травмы выбыл на 3-4 недели.

«Миннесота» с 83 очками занимает 4-е место в турнирной таблице «Запада». «Сан-Хосе» — на последней строчке «Запада» с 50 очками.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Сперджен — 10 (Зуккарелло, Хартман), 1:44 — 0:1. Кутюр — 23 (бол., Карлссон, Гертл), 30:19 — 1:1. Годро — 13 (бол., Юханссон, Фолиньо), 38:03 — 1:2. Юханссон — 14 (Клингберг, Болди), 40:30 — 1:3. Гертл — 19 (бол., Кутюр, Барабанов), 48:36 — 2:3. Зуккарелло — 21 (бол., Хартман, Клингберг), 51:00 — 2:4. Болди — 18 (п.в., Сперджен), 58:03 — 2:5.

Вратари: Раймер (56:37 — 58:03) — Флери.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 36 (18+11+7) — 29 (5+13+11).

Наши: Барабанов (20.55/3/-2), Кныжов (18.24/2/-1), Свечников (9.00/0/0) — -.

12 марта. Сан-Хосе. SAP Center.

ХК Миннесота Уайлд
ХК Сан-Хосе Шаркс
Обсудить
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузьменко признан второй звездой матча «Ванкувер» — «Оттава»

«Нэшвилл» по буллитам обыграл «Лос-Анджелес»