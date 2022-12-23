«Сан-Хосе» прервал шестиматчевую победную серию «Миннесоты», у Капризова и Барабанова по передаче

«Сан-Хосе» дома обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Голами в составе «Шаркс» отметились Эрик Карлссон, Ноа Грегор, Тимо Майер, Оскар Линдблом и Кевин Лабанк. Российский форвард Александр Барабанов отдал одну голевую передачу.

За «Уайлд» забили Юэль Эрикссон Эк и Матс Зуккарелло. Россиянин Кирилл Капризов записал на свой счет результативную передачу.

Российский игрок «Сан-Хосе» Евгений Свечников провел на льду 7 минут 18 секунд и заработал показатель полезности «-1».

«Сан-Хосе» прервал шестиматчевую победную серию «Миннесоты» и занимает 13-е место на Западе с 28 очками в 35 играх. «Миннесота» находится на шестой строчке — 40 очков в 33 матчах.

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«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Карлссон — 13 (Мегна, Барабанов), 0:44 — 1:0. Эрикссон Эк — 12 (Меррилл), 2:20 — 1:1. Грегор — 2 (Карлссон, Беннинг), 11:37 — 2:1. Майер — 18 (бол., Карлссон, Бонино), 32:47 — 3:1. Линдблом — 2 (Карлссон, Майер), 37:19 — 4:1. Зуккарелло — 15 (Капризов, Болди), 39:54 — 4:2. Лабанк — 8 (бол., п.в.), 59:46 — 5:2.

Вратари: Раймер — Густавссон (59:34 — 59:46).

Штраф: 13 — 28.

Броски: 25 (10+11+4) — 26 (10+6+10).

Наши: Барабанов (18.34/1/0), Свечников (7.18/0/-1) — Капризов (22.54/2/+1).

23 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 13 128 зрителей.