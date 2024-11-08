«Миннесота» победила «Сан-Хосе», у Капризова ассистентский хет-трик

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Сан-Хосе» со счетом 5:2.

В составе «Уайлд» дубль оформил Мэттью Болди, еще по голу забили Зак Богосян, Матс Зуккарелло и Йонас Бродин, Кирилл Капризов оформил три голевые передачи и был признан первой звездой встречи. У «Шаркс» дубль на счету Маклина Селебрини.

После этого матча «Миннесота» с 20 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 10 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Голы: Богосян — 2 (Чисхольм, Фолиньо), 2:22 — 0:1. Селебрини — 2 (Гранлунд, Тран), 24:36 — 1:1. Зуккарелло — 6 (Капризов, Росси), 28:01 — 1:2. Болди — 7 (бол., Фэйбер, Капризов), 33:26 — 1:3. Бродин — 1 (Годро, Капризов), 46:02 — 1:4. Селебрини — 3 (Гранлунд, Тран), 56:08 — 2:4. Болди — 8 (п.в.), 58:25 — 2:5.

Вратари: Ванечек (57:42 — 58:25) — Флери.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (5+13+8) — 31 (13+10+8).

Наши: — - Капризов (21.10/3/+2), Тренин (11.38/0/0), Хуснутдинов (12.07/0/0).

8 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 10526 зрителей.