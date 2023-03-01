«Сан-Хосе» проиграл «Монреалю» и потерпел третье поражение подряд

«Сан-Хосе» проиграл «Монреалю» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Единственную шайбу хозяев забросил Джейкоб Макдональд, у гостей отличились Кайден Гуле, Ессе Юленен и Кристиан Дворак.

«Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд и занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 48 очками в 61 матче. «Монреаль» идет на 14-й строчке «Востока» с 56 очками в 60 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Монреаль» — 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Голы: Макдональд — 1, 1:43 — 1:0. Гуле — 3, 48:07 — 1:1. Юленен — 2 (Питлик, Дворак), 49:59 — 1:2. Дворак — 10 (п.в., Сузуки, Андерсон), 59:55 — 1:3.

Вратари: Кяхкенен (57:50 — 59:55) — Аллен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 39 (14+16+9) — 32 (16+9+7).

Наши: Барабанов (17.22/2/-1), Свечников (9.20/0/0) — Гурьянов (17.02/6/+1).

1 марта. Сан-Хосе. SAP Center.