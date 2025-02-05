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Сегодня, 09:10

«Сан-Хосе» уступил «Монреалю», Георгиев отразил 16 бросков

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сан-Хосе» дома проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Победу гостям принесли шайбы Коула Кофилда, Алекса Ньюхука, Брендана Галлахера и Йоэля Армиа. У хозяев по разу отличились Маклин Селебрин, Коллин Граф и Тайлер Тоффоли.

Российский голкипер «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 16 бросков.

«Монреаль» (55 очков) прервал серию из пяти поражений подряд и поднялся на 12-е место в Восточной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (36) остается последним на «Западе».

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«Сан-Хосе» — «Монреаль» — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Голы: Селебрини — 17 (бол., Тоффоли, Эклунд), 5:52 — 1:0. Кофилд — 26 (бол., Сузуки, Хатсон), 20:52 — 1:1. Ньюхук — 10 (Каррье, Дак), 24:53 — 1:2. Граф — 1 (Гудроу), 34:51 — 2:2. Галлахер — 12 (бол., Дак, Ньюхук), 42:40 — 2:3. Тоффоли — 19 (бол., Селебрини, Уолман), 50:27 — 3:3. Армиа — 10 (мен., Эванс), 55:56 — 3:4.

Вратари: Георгиев (58:04) — Монтембо.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (11+9+9) — 20 (7+6+7).

Наши: Мухамадуллин (12.31/1/0) — -.

5 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.

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