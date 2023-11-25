Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:33

«Монреаль» по буллитам победил «Сан-Хосе»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Монреаль» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

На 6-й мниуте второго периода Майк Хоффман открыл счет, а через несколько минут Уилльям Эклунд реализовал большинство и удвоил преимущество «Шаркс». У «Канадиенс» голами отметились Джонни Ковачевич и Коул Кофилд.

Победный буллит реализовал финский нападающий Йессе Илонен.

«Монреаль» с 20 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» — последний в Западной конференции (8 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Монреаль» — 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Хоффман — 5 (Эклунд, Гертл), 25:06 — 1:0. Эклунд — 4 (бол., Эддисон, Гертл), 32:30 — 2:0. Ковачевич — 3 (Штрабл, Кофилд), 38:02 — 2:1. Кофилд — 6 (Слафковски, Примо), 43:26 — 2:2.

Победный буллит: Юленен.

Вратари: Блэквуд — Примо.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (12+11+7+3) — 24 (9+9+4+2).

Наши: Охотюк (17.10/0/-2) — -.

24 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Сан-Хосе Шаркс
0
Читайте также
Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью
Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас
Первый вертолет с заложниками ХАМАС приземлился в Тель-Авиве
The Hill указала на последствия страха Байдена перед Путиным
Среди эвакуированных из Газы россиян есть девочка с взрывными ранениями
Северная Македония открыла небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ
Популярное видео
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Нью-Джерси» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ