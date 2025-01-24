«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе», Свечков забросил победную шайбу

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:5.

В составе «Предаторз» 2 (1+1) очка набрал Федор Свечков, дубль оформил Филипп Форсберг, еще по голу забили Густав Нюквист, Томас Новак и Стивен Стэмкос.

У «Шаркс» шайбы забросили Уокер Дуэр, Марио Ферраро, Генри Тран, Фабиан Зеттерлунд и Маклин Селебрини, Николай Коваленко сделал две результативные передачи, вратарь Ярослав Аскаров отразил 32 броска из 38.

После этого матча «Нэшвилл» с 43 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 34 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Нэшвилл» — 5:6 (2:3, 3:2, 0:1)

Голы: Нюквист — 7 (бол., Новак, Шей), 3:58 — 0:1. Новак — 7 (Л`Еро, Свечков), 4:52 — 0:2. Форсберг — 17 (Бэррон), 6:53 — 0:3. Дуэр — 1 (Коваленко, Ферраро), 8:12 — 1:3. Ферраро — 5 (Гранлунд, Лильегрен), 16:34 — 2:3. Форсберг — 18 (Сиссонс, Шей), 21:38 — 2:4. Стэмкос — 17 (бол., Маршессо, Йоси), 27:07 — 2:5. Тран — 1 (Веннберг, Коваленко), 32:39 — 3:5. Зеттерлунд — 14 (Смит, Гранлунд), 33:54 — 4:5. Селебрини — 15 (бол., Гранлунд, Эклунд), 35:21 — 5:5. Свечков — 6 (бол., Шей, Л`Еро), 48:16 — 5:6.

Вратари: Аскаров (58:08) — Аннунен.

Штраф: 27 — 26.

Броски: 35 (11+11+13) — 38 (12+11+15).

Наши: Коваленко (13.36/0/+1) — Свечков (13.56/3/-1).

24 января. Сан-Хосе. SAP Center. 11 292 зрителя.