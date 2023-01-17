«Нью-Джерси» выиграл у «Сан-Хосе» на выезде по буллитам

«Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у гостей забросили Райан Грэйвс, Нико Хишир и Джек Хьюз. У хозяев отличились Тимо Майер, Эрик Карлссон и Ник Бонино.

«Дэвилз» одержали победу в серии буллитов и выиграли пятый матч кряду. Команда занимает третье место в таблице Восточной конференции с 61 очком в 44 матчах. «Сан-Хосе» идет на 13-й строчке Запада с 35 очками в 45 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 3:4 Б (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Грэйвс — 5 (Хишир, Шарангович), 0:29 — 0:1. Майер — 25 (Эйссимонт, Карлссон), 16:44 — 1:1. Карлссон — 14 (бол., Майер, Гертл), 19:56 — 2:1. Хишир — 20 (Палат, Братт), 40:11 — 2:2. Бонино — 6 (Эйссимонт, Беннинг), 45:56 — 3:2. Хьюз — 29 (Хэмилтон, Братт), 59:50 — 3:3.

Победный буллит: Татар.

Вратари: Раймер — Ванечек (58:55 — 59:50).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (13+6+10+3) — 41 (4+16+17+4).

Наши: Барабанов (20.23/0/-1) — Охотюк (12.13/0/0).

17 января. Сан-Хосе. SAP Center.