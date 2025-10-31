«Сан-Хосе» обыграл «Нью-Джерси», Орлов сделал голевую передачу

«Сан-Хосе» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Голами у «Шаркс» отметились Вильям Эклунд, Филипп Курашев, Александр Веннберг, Уилл Смит и Тайлер Тоффоли. У «Дэвилз» дубль оформил Доусон Мерсер.

Российский защитник Дмитрий Орлов сделал голевую передачу. В этом сезоне у 34-летнего россиянина 9 (0+9) очков в 11 играх.

«Сан-Хосе» набрал 8 очков в 11 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 16 очков в 11 играх.