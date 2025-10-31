«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» обыграл «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Шаркс» забили Вильям Эклунд, Филипп Курашев, Александр Веннберг, Уилл Смит и Тайлер Тоффоли. У гостей дважды отличился Доусон Мерсер.

«Сан-Хосе» (8 очков после 11 матчей) занимает 14-е место в таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» (16 очков после 11 игр) идет на третьем месте в Восточной конференции.

