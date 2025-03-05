«Сан-Хосе» обменял вратаря Ванечека во «Флориду» и вызвал Романова из АХЛ

«Сан-Хосе» обменял во «Флориду» чешского вратаря Витека Ванечека на форварда Патрика Джайлса, сообщает пресс-служба НХЛ.

Вызов в основную команду «Шаркс» из АХЛ получил голкипер Георгий Романов. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провел 21 матч за фарм-клуб «Сан-Хосе», отражая в среднем за игру 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3.10.

«Сан-Хосе» набрал 43 очка за 63 игры и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.