«Сан-Хосе» обменял вратаря Ванечека во «Флориду» и вызвал Романова из АХЛ

5 марта, 22:44
«Сан-Хосе» обменял во «Флориду» чешского вратаря Витека Ванечека на форварда Патрика Джайлса, сообщает пресс-служба НХЛ.
Вызов в основную команду «Шаркс» из АХЛ получил голкипер Георгий Романов. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провел 21 матч за фарм-клуб «Сан-Хосе», отражая в среднем за игру 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3.10.
«Сан-Хосе» набрал 43 очка за 63 игры и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
мартин75097
там все три кипера наши)
06.03.2025
betsc
Они Найта в Чикаго отдали
06.03.2025
Елисей Петров
Зачем Флориде еще один вратарь, третьим номером будет?
05.03.2025
TORO
В "Шаркс" решили стать первым клубом, где не просто 2 русских кипера, а где 2 русских кипера Жоры!)
05.03.2025