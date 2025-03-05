Видео
5 марта, 22:44

«Сан-Хосе» обменял вратаря Ванечека во «Флориду» и вызвал Романова из АХЛ

Алина Савинова

«Сан-Хосе» обменял во «Флориду» чешского вратаря Витека Ванечека на форварда Патрика Джайлса, сообщает пресс-служба НХЛ.

Вызов в основную команду «Шаркс» из АХЛ получил голкипер Георгий Романов. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провел 21 матч за фарм-клуб «Сан-Хосе», отражая в среднем за игру 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3.10.

«Сан-Хосе» набрал 43 очка за 63 игры и располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

  • мартин75097

    там все три кипера наши)

    06.03.2025

  • betsc

    Они Найта в Чикаго отдали

    06.03.2025

  • Елисей Петров

    Зачем Флориде еще один вратарь, третьим номером будет?

    05.03.2025

  • TORO

    В "Шаркс" решили стать первым клубом, где не просто 2 русских кипера, а где 2 русских кипера Жоры!)

    05.03.2025

    • Telegram Дзен Max
    Витек Ванечек
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Сан-Хосе Шаркс
