Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

12 декабря, 10:50

«Сан-Хосе» отправил россиянина Свечникова в фарм-клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Евгений Свечников.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Сан-Хосе» отправил российского нападающего Евгения Свечникова в фарм-клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщает журналист Кертис Пашелка в своих соцсетях.

По информации источника, во вторник Свечников был выставлен на драфт отказов Национальной хоккейной лиги. В течение 24 часов любая команда НХЛ могла забрать 26-летнего российского хоккеиста, но не сделала этого.

Свечников подписал контракт с «Сан-Хосе» в начале сентября. В нынешнем сезоне НХЛ нападающий провел 22 игры и набрал 7 очков (3+4).

Евгений Свечников
Хоккей
НХЛ
11
0
Читайте также
Команда-семья и команда-банда. Аргентина не дала Мартинесу превратиться в Игуаина и готова драться за Месси
Олимпийский комитет США выступил за участие российских спортсменов в Играх-2024 в Париже
СМИ узнали об ответе Кремля на потолок цен на российскую нефть
Великобритания ввела новые санкции против России
В правительстве прояснили влияние «умных» счетчиков на цену услуг ЖКХ
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

НХЛ: «Сент-Луис» уступил «Колорадо», «Вашингтон» обыграл «Виннипег» и другие матчи 11 и 12 декабря

Терещенко — об Овечкине: «Никто не будет вспоминать, сколько он забил в пустые ворота. Есть цель!»