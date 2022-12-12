«Сан-Хосе» отправил россиянина Свечникова в фарм-клуб

«Сан-Хосе» отправил российского нападающего Евгения Свечникова в фарм-клуб, выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщает журналист Кертис Пашелка в своих соцсетях.

По информации источника, во вторник Свечников был выставлен на драфт отказов Национальной хоккейной лиги. В течение 24 часов любая команда НХЛ могла забрать 26-летнего российского хоккеиста, но не сделала этого.

Свечников подписал контракт с «Сан-Хосе» в начале сентября. В нынешнем сезоне НХЛ нападающий провел 22 игры и набрал 7 очков (3+4).