«Сан-Хосе» подписал с Аскаровым двухлетний контракт

«Сан-Хосе» после обмена российского голкипера Ярослава Аскарова из «Нэшвилла» объявил о подписании контракта с игроком. Соглашение рассчитано на 2 года и начнет действовать с сезона-2025/26. Зарплата игрока — 2 миллиона долларов.

Аскаров был выбран «Предаторз» под общим 11-м номером на драфте 2020 года.

В прошедшем сезоне 22-летний россиянин сыграл всего 2 матча в НХЛ, отразив 94,29 процента бросков по своим воротам. Также на его счету 43 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 5 матчей в плей-офф.

В «Шаркс» работает бывший вратарь сборной России Евгений Набоков, где отвечает за развитие вратарей.