«Сан-Хосе»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Сан-Хосе Шаркс»

Город: Сан-Хосе, штат Калифорния (США)

Год основания: 1991

Главный тренер: Дэвид Куинн

Капитан: Логан Кутюр

Домашняя арена (вместимость): SAP-центр в Сан-Хосе (17 496)

Конференция: Западная

Дивизион: Тихоокеанский

« Сан-Хосе »: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Сан-Хосе» выступает в НХЛ с сезона 1991 / 1992. За это время «Шаркс» шесть раз выигрывали дивизион, в сезоне 2008 / 2009 получили Президентский кубок (лучшей команды регулярного чемпионата). Лучше достижение «Акул» в плей-офф — финал Кубка Стэнли в 2016 году.

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Шаркс» с 60 очками заняли 7-е место в Тихоокеанском дивизионе и стали 14-ми в Западной конференции.

« Сан-Хосе »: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Сан-Хосе» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на домашней арене игрой против «Вегаса». Начало — в 05.30 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Шаркс» встретятся с «Калгари» в пятницу, 19 апреля (начало — 04.00 мск).

« Сан-Хосе »: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 05.30. «Сан-Хосе» — «Вегас»

15 октября. 05.00. «Сан-Хосе» — «Колорадо»

18 октября. 05.30. «Сан-Хосе» — «Каролина»

20 октября. 05.30. «Сан-Хосе» — «Бостон»

22 октября. 03.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»

25 октября. 02.45. «Флорида» — «Сан-Хосе»

27 октября. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»

28 октября. 02.00. «Каролина» — «Сан-Хосе»

30 октября. 00.00. «Вашингтон» — «Сан-Хосе»

Календарь матчей «Сан-Хосе» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Сан-Хосе»

Дэвид Куинн (57 лет) начал тренерскую карьеру в 1993 году. Много лет был тренером по развитию хоккея США, в НХЛ работал в «Рейнджерс» и «Колорадо». В 2022 году занял пост главного тренера «Сан-Хосе».

Российские хоккеисты «Сан-Хосе»

Георгий Романов (вратарь)

Артем Гуреев (защитник)

Николай Кныжов (защитник)

Шакир Мухамадуллин (защитник)

Никита Охотюк (защитник)

Александр Барабанов (нападающий)

Даниил Гущин (нападающий)

«Сан-Хосе»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»