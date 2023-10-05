«Сан-Хосе»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Сегодня, 20:00
Полное название: «Сан-Хосе Шаркс»
Город: Сан-Хосе, штат Калифорния (США)
Год основания: 1991
Главный тренер: Дэвид Куинн
Капитан: Логан Кутюр
Домашняя арена (вместимость): SAP-центр в Сан-Хосе (17 496)
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский
«Сан-Хосе» выступает в НХЛ с сезона 1991 / 1992. За это время «Шаркс» шесть раз выигрывали дивизион, в сезоне 2008 / 2009 получили Президентский кубок (лучшей команды регулярного чемпионата). Лучше достижение «Акул» в плей-офф — финал Кубка Стэнли в 2016 году.
В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Шаркс» с 60 очками заняли 7-е место в Тихоокеанском дивизионе и стали 14-ми в Западной конференции.
«Сан-Хосе» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на домашней арене игрой против «Вегаса». Начало — в 05.30 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Шаркс» встретятся с «Калгари» в пятницу, 19 апреля (начало — 04.00 мск).
13 октября. 05.30. «Сан-Хосе» — «Вегас»
15 октября. 05.00. «Сан-Хосе» — «Колорадо»
18 октября. 05.30. «Сан-Хосе» — «Каролина»
20 октября. 05.30. «Сан-Хосе» — «Бостон»
22 октября. 03.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»
25 октября. 02.45. «Флорида» — «Сан-Хосе»
27 октября. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»
28 октября. 02.00. «Каролина» — «Сан-Хосе»
30 октября. 00.00. «Вашингтон» — «Сан-Хосе»
Календарь матчей «Сан-Хосе» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Дэвид Куинн (57 лет) начал тренерскую карьеру в 1993 году. Много лет был тренером по развитию хоккея США, в НХЛ работал в «Рейнджерс» и «Колорадо». В 2022 году занял пост главного тренера «Сан-Хосе».
Георгий Романов (вратарь)
Артем Гуреев (защитник)
Николай Кныжов (защитник)
Шакир Мухамадуллин (защитник)
Никита Охотюк (защитник)
Александр Барабанов (нападающий)
Даниил Гущин (нападающий)
«Сан-Хосе»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»