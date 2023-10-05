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«Сан-Хосе»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Сан-Хосе» стартует в сезоне НХЛ 13 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Каапо Кяхкенен (ХК «Сан-Хосе»).
Фото USA Today Sports
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Основная информация о клубе «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Сан-Хосе Шаркс»
Город: Сан-Хосе, штат Калифорния (США)
Год основания: 1991
Главный тренер: Дэвид Куинн
Капитан: Логан Кутюр
Домашняя арена (вместимость): SAP-центр в Сан-Хосе (17 496)
Конференция: Западная
Дивизион: Тихоокеанский

«Сан-Хосе»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

«Сан-Хосе» выступает в НХЛ с сезона 1991 / 1992. За это время «Шаркс» шесть раз выигрывали дивизион, в сезоне 2008 / 2009 получили Президентский кубок (лучшей команды регулярного чемпионата). Лучше достижение «Акул» в плей-офф — финал Кубка Стэнли в 2016 году.

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Шаркс» с 60 очками заняли 7-е место в Тихоокеанском дивизионе и стали 14-ми в Западной конференции.

«Сан-Хосе»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Сан-Хосе» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ на домашней арене игрой против «Вегаса». Начало — в 05.30 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Шаркс» встретятся с «Калгари» в пятницу, 19 апреля (начало — 04.00 мск).

«Сан-Хосе»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 05.30. «Сан-Хосе» — «Вегас»

15 октября. 05.00. «Сан-Хосе» — «Колорадо»

18 октября. 05.30. «Сан-Хосе» — «Каролина»

20 октября. 05.30. «Сан-Хосе» — «Бостон»

22 октября. 03.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»

25 октября. 02.45. «Флорида» — «Сан-Хосе»

27 октября. 02.00. «Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе»

28 октября. 02.00. «Каролина» — «Сан-Хосе»

30 октября. 00.00. «Вашингтон» — «Сан-Хосе»

Календарь матчей «Сан-Хосе» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Сан-Хосе»

Дэвид Куинн (57 лет) начал тренерскую карьеру в 1993 году. Много лет был тренером по развитию хоккея США, в НХЛ работал в «Рейнджерс» и «Колорадо». В 2022 году занял пост главного тренера «Сан-Хосе».

Российские хоккеисты «Сан-Хосе»

  • Георгий Романов (вратарь)

  • Артем Гуреев (защитник)

  • Николай Кныжов (защитник)

  • Шакир Мухамадуллин (защитник)

  • Никита Охотюк (защитник)

  • Александр Барабанов (нападающий)

  • Даниил Гущин (нападающий)

«Сан-Хосе»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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