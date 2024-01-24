Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:10

Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Рейнджерс» на выезде проиграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Томаш Гертл.

В основное время за хозяев отличились Нико Штурм и Райан Карпентер. Шайбы «Рейнджерс» на счету Адама Фокса и Артемия Панарина.

«Сан-Хосе» (30 очков) продолжает замыкать таблицу Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (61) идет вторым на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Фокс — 8 (Лафренье, Трочек), 7:55 — 0:1. Панарин — 29 (Фокс, Миллер), 21:38 — 0:2. Штурм — 3, 42:19 — 1:2. Карпентер — 3 (Рутта, Задина), 44:27 — 2:2. Гертл — 15 (Рутта, Барабанов), 61:29 — 3:2.

Вратари: Блэквуд — Шестеркин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (9+6+6+1) — 31 (7+12+10+2).

Наши: Барабанов (20.42/2/0), Охотюк (14.46/1/0) — Панарин (20.04/4/+2).

24 января. Сан-Хосе. SAP Center.

Источник: Таблица НХЛ
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
1
Обсудить
Читайте также
Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит» и подпишет контракт на пять лет
Журнал Sports Illustrated оказался под угрозой закрытия
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
Российские пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram
Доктор политических наук объяснил причину абсурдных указов Зеленского
Губернатор Клычков сообщил о сбитых беспилотниках в небе над Орлом
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

НХЛ: «Миннесота» победила «Вашингтон», «Сан-Хосе» — «Рейнджерс». Результаты и видео голов 24 января

«Эдмонтон» стал шестым клубом в истории НХЛ с 14 победами подряд