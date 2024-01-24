Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

«Рейнджерс» на выезде проиграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Томаш Гертл.

В основное время за хозяев отличились Нико Штурм и Райан Карпентер. Шайбы «Рейнджерс» на счету Адама Фокса и Артемия Панарина.

«Сан-Хосе» (30 очков) продолжает замыкать таблицу Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (61) идет вторым на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Фокс — 8 (Лафренье, Трочек), 7:55 — 0:1. Панарин — 29 (Фокс, Миллер), 21:38 — 0:2. Штурм — 3, 42:19 — 1:2. Карпентер — 3 (Рутта, Задина), 44:27 — 2:2. Гертл — 15 (Рутта, Барабанов), 61:29 — 3:2.

Вратари: Блэквуд — Шестеркин.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (9+6+6+1) — 31 (7+12+10+2).

Наши: Барабанов (20.42/2/0), Охотюк (14.46/1/0) — Панарин (20.04/4/+2).

24 января. Сан-Хосе. SAP Center.