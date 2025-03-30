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30 марта, 08:05

Дубль Панарина принес «Рейнджерс» разгромную победу над «Сан-Хосе»

Алина Савинова
Хоккеист «Рейнджерс» Артемий Панарин
Артемий Панарин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Рейнджерс» на выезде разгромили «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Российский нападающий Артемий Панарин отметился дублем в этой игре. 33-летний форвард набрал 79-е (33+46) очко в 72 матчах сезона.

Также у «Рейнджерс» 3 (2+1) результативных балла заработал Адам Фокс и еще по шайбе забросили Джонни Бродзински и Винсент Трочек. Автором единственного гола «Шаркс» стал Кэмерон Лунд.

Российский голкипер «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 27 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» с 77 очками после 74 матчей вышли на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (49 баллов в 72 играх) идет последним на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс» — 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

Голы: Панарин — 32 (Шнайдер, Вааканайнен), 12:04 — 0:1. Панарин — 33 (Борген, Трочек), 13:58 — 0:2. Фокс — 8 (Отманн, Зибанежад), 24:48 — 0:3. Бродзински — 10 (Крайдер, Вааканайнен), 43:08 — 0:4. Фокс — 9 (Д. Миллер, К. Миллер), 45:47 — 0:5. Трочек — 21 (мен., Д. Миллер), 56:53 — 0:6. Лунд — 1 (бол., Граф, Смит), 57:46 — 1:6.

Вратари: Георгиев — Куик.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 22 (5+8+9) — 33 (14+8+11).

Наши: Костин (9.54/0/-1), Мухамадуллин (20.59/0/-3) — Панарин (16.53/3/+2).

30 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.

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Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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