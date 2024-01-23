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Сегодня, 21:00

«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

«Сан-Хосе» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 24 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото USA Today Sports
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«Сан-Хосе» на своем льду примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ утром 24 января. Игра состоится в крытой спортивной арене «SAP-центр» в Сан-Хосе, штат Калифорния (США). Начало — в 06.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Сан-Хосе» — «Рейнджерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Шаркс» являются аутсайдерами Западной конференции, в их активе — 18 очков. «Нью-Йорк» с 60 баллами располагается на 3-й строчке «Востока».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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