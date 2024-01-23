«Сан-Хосе» на своем льду примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ утром 24 января. Игра состоится в крытой спортивной арене «SAP-центр» в Сан-Хосе, штат Калифорния (США). Начало — в 06.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Сан-Хосе» — «Рейнджерс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Шаркс» являются аутсайдерами Западной конференции, в их активе — 18 очков. «Нью-Йорк» с 60 баллами располагается на 3-й строчке «Востока».

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