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НХЛ

Сегодня, 09:04

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе», у Бучневича ассистентский покер

Сергей Разин
корреспондент
3 марта. «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» (3:6).
Фото USA Today Sports
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:3.

В составе «блюзменов» ассистентский покер оформил Павел Бучневич, у Никиты Александрова две передачи. У «Шаркс» 2 (1+1) очка набрал Александр Барабанов.

После этого матча «Сент-Луис» с 59 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 48 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 3:6 (2:0, 0:4, 1:2)

Голы: Барабанов — 12 (Юнссон, Ферраро), 3:50 — 1:0. Кутюр — 21 (Карлссон, Барабанов), 6:31 — 2:0. Парэйко — 4 (Александров, Лейво), 22:35 — 2:1. Кайру — 26 (бол., Бучневич, Крюг), 25:21 — 2:2. Браун — 1 (Бучневич, Парэйко), 29:30 — 2:3. Шенн — 17 (бол., Кайру, Бучневич), 39:00 — 2:4. Лоренц — 6 (мен., Беннинг), 46:36 — 3:4. Питлик — 4 (Александров), 54:52 — 3:5. Капанен — 8 (п.в., Бучневич, Шенн), 57:03 — 3:6.

Вратари: Раймер (56:12 — 57:03) — Грайсс.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (10+9+6) — 23 (4+12+7).

Наши: Барабанов (15.21/1/+1), Свечников (12.20/1/-1) — Александров (14.23/2/+2), Бучневич (17.59/1/+1), Торопченко (14.23/1/+2).

3 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 12290 зрителей.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сент-Луис Блюз
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