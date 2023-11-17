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НХЛ

Сегодня, 09:17

«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис» и одержал третью победу в сезоне, у Охотюка две передачи

Сергей Разин
корреспондент
Павел Бучневич (слева) и Никита Охотюк.
Фото USA Today Sports
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«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 5:1.

В составе «Шаркс» дубль оформил Майк Хоффман, еще по голу забили Уилльям Эклунд, Дживанни Смит и Люк Канин, Никита Охотюк отметился двумя результативными передачами. У «блюзменов» единственная шайба на счету Павла Бучневича.

После этого матча «Сан-Хосе» с 7 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 17 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)

Голы: Хоффман — 2 (Штурм, Задина), 2:02 — 1:0. Эклунд — 3 (Охотюк), 20:17 — 2:0. Смит — 1 (Канин, Карпентер), 22:39 — 3:0. Канин — 4 (Смит, Карпентер), 23:25 — 4:0. Хоффман — 3 (Задина, Охотюк), 33:45 — 5:0. Бучневич — 5 (Фолк, Томас), 53:55 — 5:1.

Вратари: Кяхкенен — Хофер (Биннингтон, 23:25).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 35 (15+12+8) — 45 (11+16+18).

Наши: Гущин (13.33/1/0), Охотюк (22.40/1/+3) — Бучневич (20.56/8/0), Торопченко (10.04/0/-1).

17 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 10452 зрителя.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сент-Луис Блюз
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