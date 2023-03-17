«Сиэтл» в овертайме обыграл «Сан-Хосе»

Сегодня, 08:14
«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Сан-Хосе» со счетом 2:1.
На гол Уилльяма Эклунда, реализовавшего буллит, гости ответили точными бросками Оливера Бьоркстранда и Винса Данна.
После этого матча «Сиэтл» с 83 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 52 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Эклунд — 2 (буллит), 41:18 — 1:0. Бьоркстранд — 15 (Гурд, Ларссон), 47:03 — 1:1. Данн — 13 (Бьоркстранд, Маккэн), 61:58 — 1:2.
Вратари: Раймер — Грубауэр.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (10+8+14+0) — 32 (8+15+8+1).
Наши: Барабанов (22.15/3/-2), Кныжов (15.28/0/-1), Свечников (1.34/0/0) — -.
17 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 11 720 зрителей.