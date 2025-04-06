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6 апреля, 07:42

«Сан-Хосе» проиграл «Сиэтлу», Романов заменил Георгиева во втором периоде

Руслан Минаев
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«Сан-Хосе» дома уступил «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

У хозяев шайбу забросил Уильям Смит. У гостей 3 (2+1) очка набрал Джаред Макканн.

При счете 1:4 во втором периоде вратаря Александра Георгиева заменил Георгий Романов.

«Сан-Хосе» с 50 очками занимает 16-е место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» с 72 очками — на 13-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сиэтл» — 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)

Голы: Маккэн — 19 (Бураковски, Махура), 5:46 — 0:1. Бураковски — 10 (Ларссон, Маккэн), 9:26 — 0:2. Смит — 14 (Тоффоли, Селебрини), 14:18 — 1:2. Стивенсон — 13, 27:39 — 1:3. Шварц — 24, 31:36 — 1:4. Маккэн — 20 (Райт, Какко), 38:07 — 1:5.

Вратари: Георгиев (Романов, 37:50) — Даккорд.

Штраф: 29 — 35.

Броски: 24 (13+5+6) — 22 (8+7+7).

Наши: — - -.

6 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей

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НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Сиэтл Кракен
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