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Сегодня, 01:57

Гол Кучерова на 60-й минуте принес «Тампе» победу над «Сан-Хосе»

Сергей Разин
корреспондент
29 октября. «Сан-Хосе» — «Тампа» (3:4).
Фото USA Today Sports
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«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» со счетом 4:3.

В составе «Лайтнинг» отличились Виктор Хедман, Росс Колтон, Алекс Киллорн и Никита Кучеров, забивший на 60-й минуте. У «Шаркс» шайбы на счету Эрика Карлссона, оформившего дубль, и Нико Штурма.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска, форварды «Сан-Хосе» Евгений Свечников и Александр Барабанов завершили встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Тампа» с 10 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 6 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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