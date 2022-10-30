Гол Кучерова на 60-й минуте принес «Тампе» победу над «Сан-Хосе»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сан-Хосе» со счетом 4:3.

В составе «Лайтнинг» отличились Виктор Хедман, Росс Колтон, Алекс Киллорн и Никита Кучеров, забивший на 60-й минуте. У «Шаркс» шайбы на счету Эрика Карлссона, оформившего дубль, и Нико Штурма.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска, форварды «Сан-Хосе» Евгений Свечников и Александр Барабанов завершили встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Тампа» с 10 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 6 очками — на 14-й строчке Запада.