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28 марта, 08:23

«Сан-Хосе» дома обыграл «Торонто» по буллитам

Сергей Ярошенко
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«Сан-Хосе» дома выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 Б.

У «Шаркс» шайбы забросили Тайлер Тоффоли (дубль), Колин Граф, Александр Веннберг, Уильям Эклунд. У «Мейпл Лифс» дубль на счету Вильяма Нюландера, также по голу забили Остон Мэттьюс, Скотт Лоутон, и Джон Таварес.

Российский голкипер Александр Георгиев в серии послематчевых буллитов отразил два броска из трех.

«Сан-Хосе» с 49 очками в 71 матче занимает 16-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 3-й строчке «Востока» — 90 очков в 72 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Торонто» — 6:5 Б (2:1, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Тоффоли — 26 (Карлссон, Лильегрен), 7:50 — 1:0. В. Нюландер — 41 (бол., Найз, Таварес), 14:40 — 1:1. Граф — 5 (мен., Ферраро), 17:45 — 2:1. Веннберг — 9 (Тоффоли, Лильегрен), 21:39 — 3:1. Мэттьюс — 28 (бол., Найз, Марнер), 24:46 — 3:2. Эклунд — 17, 33:18 — 4:2. Лотон — 12 (Кампф, Экман-Ларссон), 35:13 — 4:3. Тоффоли — 27 (бол., Эклунд, Селебрини), 43:02 — 5:3. Таварес — 33 (Марнер), 59:02 — 5:4. В. Нюландер — 42 (Марнер, Мэттьюс), 59:46 — 5:5.

Победный буллит: Селебрини.

Вратари: Георгиев — Уолл.

Штраф: 10 — 20.

Броски: 35 (16+10+7+2) — 35 (10+11+8+6).

Наши: Мухамадуллин (25.26/3/0) — -.

28 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 15 514 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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