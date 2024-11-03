«Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» благодаря дублю Сутера

«Ванкувер» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей дважды забил Пиюс Сутер, еще один гол на счету Джейка Дебраска. У хозяев отличились Нико Штурм и Микаэль Гранлунд.

«Ванкувер» поднялся на шестое место в таблице Западной конференции НХЛ с 13 очками в 10 матчах. «Сан-Хосе» идет на последней, 16-й строчке с 8 очками в 13 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Голы: Штурм — 2 (Канин), 22:37 — 1:0. Сутер — 3 (Хегландер), 34:41 — 1:1. Дебраск — 1 (Хьюз, Гронек), 55:38 — 1:2. Гранлунд — 6 (Тоффоли, Эклунд), 58:43 — 2:2. Сутер — 4 (Гарлэнд, Суси), 59:34 — 2:3.

Вратари: Блэквуд (57:42 — 58:43, 59:53) — Ланкинен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (3+11+9) — 28 (9+10+9).

Наши: Гущин (9.11/2/0) — -.

3 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.