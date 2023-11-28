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НХЛ

Сегодня, 09:12

«Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе», Кузнецов забил гол

Руслан Минаев
«Сан-Хосе» — «Вашингтон».
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» на выезде проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

У гостей гол забил Евгений Кузнецов, для которого шайба стала 4-й в этом сезоне. У хозяев отметились Фабиан Зеттерлунд и Люк Канин.

Российский защитник «Шаркс» Никита Охотюк отличился результативной передачей.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд после серии из 5 побед. «Кэпиталз» с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сан-Хосе» с 12 очками остается на последнем месте таблицы «Запада». «Шаркс» одержали вторую победу кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Зеттерлунд — 6 (Охотюк, Гранлунд), 10:23 — 1:0. Кузнецов — 4 (ван Римсдайк, Фехервари), 36:25 — 1:1. Канин — 5 (бол., Бэйли, Эмберсон), 52:48 — 2:1.

Вратари: Блэквуд — Кемпер (58:42).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (11+6+6) — 34 (13+14+7).

Наши: Охотюк (15.21/2/0) — Кузнецов (23.08/2/+1), Овечкин (22.02/5/-1).

28 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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