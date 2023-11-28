Видеотрансляция матча НХЛ «Сан-Хосе» — «Вашингтон» 28 ноября во Вконтакте начнется в 06.30

Утром 28 ноября «Вашингтон» в гостях на арене «SAP-центр» сыграет против «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 6.30 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Сан-Хосе» — «Вашингтон» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» на сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию самых важных событий противостояния.

«Шаркс» с 10 баллами замыкают турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Кэпиталз» с 22 очками располагаются на четвертой строчке Столичного дивизиона.

За «Вашингтон» выступает российский нападающий Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний форвард набрал 12 (5+7) очков в 17 играх. На счету Овечкина 827 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярном чемпионате НХЛ. Рекордсменом в истории лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

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