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Сегодня, 06:00

«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча НХЛ «Сан-Хосе» — «Вашингтон» 28 ноября во Вконтакте начнется в 06.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Утром 28 ноября «Вашингтон» в гостях на арене «SAP-центр» сыграет против «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 6.30 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Сан-Хосе» — «Вашингтон» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» на сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию самых важных событий противостояния.

«Шаркс» с 10 баллами замыкают турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Кэпиталз» с 22 очками располагаются на четвертой строчке Столичного дивизиона.

За «Вашингтон» выступает российский нападающий Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний форвард набрал 12 (5+7) очков в 17 играх. На счету Овечкина 827 заброшенных шайб за все время выступлений в регулярном чемпионате НХЛ. Рекордсменом в истории лиги является канадец Уэйн Гретцки с 894 голами.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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