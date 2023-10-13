«Вегас» победил «Сан-Хосе», у Дорофеева голевая передача

«Вегас» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Голден Найтс» забили Майкл Амадио, Николас Хаг, Николя Руа и Брейден Пахал. Российский нападающий команды Павел Дорофеев сделал одну результативную передачу.

У «Шаркс» единственную шайбу забросил Филип Задина.

«Вегас» следующий матч проведет 15 октября против «Анахайма», а «Сан-Хосе» в этот же день сыграет с «Колорадо».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Амадио — 1 (Карлссон, Хэг), 15:25 — 0:1. Задина — 1 (Гертл, Тран), 17:48 — 1:1. Хэг — 1 (Пьетранджело, Айкел), 38:31 — 1:2. Руа — 1 (Рендбьерг, Хаттон), 39:24 — 1:3. Пачал — 1 (Дорофеев, Карлссон), 42:11 — 1:4.

Вратари: Кяхкенен — Томпсон.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 23 (6+9+8) — 31 (13+9+9).

Наши: Барабанов (14.04/0/-1) — Барбашев (18.26/2/+1), Дорофеев (12.35/1/+2).

13 октября. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.