«Вегас» обыграл «Сан-Хосе», Дорофеев и Мухамадуллин забросили шайбы

«Вегас» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У гостей гол забил форвард Павел Дорофеев. У хозяев первую шайбу в НХЛ забросил защитник Шакир Мухамадуллин. Вратарь «Шаркс» Александр Георгиев отразил 30 бросков.

«Вегас» одержал пятую победу подряд и с 51 очком лидирует в таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с 28 очками — на 15-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 3:6 (1:1, 2:1, 0:4)

Голы: Хэнифин — 5 (Олофссон, Пьетранджело), 6:58 — 0:1. Мухамадуллин — 1 (Зеттерлунд, Смит), 14:40 — 1:1. Стоун — 8 (Олофссон, Уайтклауд), 23:27 — 1:2. Смит — 6 (Селебрини, Зеттерлунд), 25:53 — 2:2. Тоффоли — 14 (Гранлунд, Гудроу), 35:57 — 3:2. Макнэбб — 2 (мен., Айкел, Пьетранджело), 41:03 — 3:3. Айкел — 10 (мен., Стоун, Макнэбб), 41:26 — 3:4. Дорофеев — 13 (Хауден, Швиндт), 45:46 — 3:5. Хауден — 14 (п.в., Карлссон, Пьетранджело), 59:28 — 3:6.

Вратари: Георгиев (57:12 — 59:28) — Хилл.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (6+15+5) — 36 (15+9+12).

Наши: Коваленко (13.44/0/0), Мухамадуллин (16.07/3/+1) — Дорофеев (11.42/4/-2).

28 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.