«Вегас» в гостях обыграл «Сан-Хосе»

«Вегас» на выезде одержал победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Авторами голов «Голден Найтс» стали Марк Стоун, Зак Уайтклауд, Виктор Олофссон и Томаш Гертл. Российский вратарь команды Илья Самсонов отразил 20 из 22 бросков соперников.

За «Шаркс» шайбы забросили Вильям Эклунд и Тимоти Лильегрен. Российский голкипер команды Александр Георгиев отразил 38 из 41 броска по своим воротам.

«Вегас» набрал 59 очков в 40 матчах и лидирует в Западной конференции, «Сан-Хосе» идет 15-м с 32 очками в 43 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Голы: Стоун — 11 (Теодор, Карлссон), 8:39 — 0:1. Уайтклауд — 3 (Хауден, Колесар), 10:08 — 0:2. Эклунд — 8 (бол., Граф, Веннберг), 29:49 — 1:2. Олофссон — 9 (бол., Айкел, Теодор), 41:10 — 1:3. Лильегрен — 4 (бол., Эклунд, Зеттерлунд), 50:41 — 2:3. Гертл — 11 (п.в., Стоун), 58:40 — 2:4.

Вратари: Георгиев (57:21 — 58:40) — Самсонов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 22 (12+4+6) — 42 (13+18+11).

Наши: Коваленко (11.43/1/0), Костин (8.43/0/-1), Мухамадуллин (13.52/1/-1) — Дорофеев (13.47/3/0).

8 января. Сан-Хосе. SAP Center. 10 802 зрителя.