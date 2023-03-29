«Сан-Хосе» победил «Виннипег» и прервал серию поражений

«Сан-Хосе» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Шаркс» прервали свою неудачную серию из девяти поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Грегор — 5 (Петерсон, Зеттерлунд), 9:51 — 1:0. Лабанк — 13 (Штурм, Грегор), 42:23 — 2:0. Каут — 4 (бол., Гертл, Карлссон), 57:57 — 3:0.

Вратари: Раймер — Хеллибак.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (12+8+9) — 41 (16+10+15).

Наши: — - Наместников (17.11/4/-1).

29 марта. Сан-Хосе. SAP Center.