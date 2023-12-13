«Сан-Хосе» победил «Виннипег»

«Сан-Хосе» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев голы забили Джастин Бейли и Уильям Эклунд. У гостей шайбу забросил Бренден Диллон.

«Шаркс» набрали 21 очко и занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Виннипег» прервал серию из 4 побед. «Джетс» с 34 очками занимают 6-е место в таблице «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бэйли — 1 (Хоффман, Рутта), 9:17 — 1:0. Диллон — 5, 16:09 — 1:1. Эклунд — 7 (бол., Гранлунд, Дюклер), 55:09 — 2:1.

Вратари: Блэквуд — Броссуа (55:55 — 56:28, 58:31).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 32 (15+10+7) — 37 (15+13+9).

Наши: Барабанов (15.47/4/-1), Охотюк (15.48/2/-1) — Наместников (17.00/0/+1).

13 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 13142 зрителя.