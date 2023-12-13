Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:06

«Сан-Хосе» победил «Виннипег»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Сан-Хосе» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев голы забили Джастин Бейли и Уильям Эклунд. У гостей шайбу забросил Бренден Диллон.

«Шаркс» набрали 21 очко и занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Виннипег» прервал серию из 4 побед. «Джетс» с 34 очками занимают 6-е место в таблице «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бэйли — 1 (Хоффман, Рутта), 9:17 — 1:0. Диллон — 5, 16:09 — 1:1. Эклунд — 7 (бол., Гранлунд, Дюклер), 55:09 — 2:1.

Вратари: Блэквуд — Броссуа (55:55 — 56:28, 58:31).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 32 (15+10+7) — 37 (15+13+9).

Наши: Барабанов (15.47/4/-1), Охотюк (15.48/2/-1) — Наместников (17.00/0/+1).

13 декабря. Сан-Хосе. SAP Center. 13142 зрителя.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
1
0
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Роналду забил в 2023 году 50 голов! Лучшая результативность за пять лет и огромные доходы
Эксперт расценил положение Дании как глупое из-за соглашения Фарер и России
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
В Киеве в ночь на 13 декабря прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Посол Антонов назвал визит Зеленского в США пустым
Популярное видео
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Сент-Луис» объявил об отставке главного тренера Беруби

НХЛ: «Рейнджерс» уступил «Торонто», «Ванкувер» победил «Тампа-Бэй». Результаты матчей и видео голов 13 декабря